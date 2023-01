Rio registra 1.349 casos de varíola dos macacos - reprodução

Rio registra 1.349 casos de varíola dos macacosreprodução

Publicado 17/01/2023 16:11 | Atualizado 17/01/2023 16:41

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou, nesta terça-feira (17), que o Rio tem um total de 5.023 casos notificados de varíola dos macacos (monkeypox) e apenas cinco óbitos desde o início do surto da doença. Outros 3.213 foram descartados, enquanto 313 estão sendo investigados. Até a atualização desta terça, às 15h38, não há registros de novos casos confirmados e casos prováveis. Eles permanecem, portanto, em 1.349 e 148, respectivamente.

A Região Metropolitana I totaliza 1.139 pacientes infectados. Também foram registrados 140 na Região Metropolitana II, 18 na Baixada Litorânea, 11 no Médio Paraíba, sete na Região Serrana, oito no Norte Fluminense, três na Baía de Ilha Grande, dois no Noroeste do Estado do Rio, um no Centro Sul e 19 que residem em outro estado.

Do total de infectados pela doença, 1.236 são homens, correspondendo a 91,6%. Além disso, são 946 casos em pessoas entre 20 e 39 anos. A principal forma de contágio da doença permanece sendo o contato sexual, representando 34,91% dos casos.