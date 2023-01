Um jovem foi apreendido; o outro conseguiu fugir - Divulgação

Um jovem foi apreendido; o outro conseguiu fugirDivulgação

Publicado 17/01/2023 15:50 | Atualizado 17/01/2023 15:59

Rio - Um adolescente de 14 anos foi apreendido na noite desta segunda-feira (16) na Estação Ilha de Guaratiba, Zona Oeste do Rio, ao ser flagrado em cima de um ônibus do BRT. Outro jovem, que também fazia mesmo, conseguiu fugir.

Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), agentes do BRT Seguro já monitoravam esse tipo de ação na estação. Logo após a saída do ônibus, o veículo foi abordado pela equipe, que conseguiu apreender o menino.

O jovem foi encaminhado para a 43ª DP (Guaratiba), onde o caso foi registrado. Segundo o secretário municipal de Ordem Pública, Brenno Carnevale, a orientação é que os agentes sempre prendam as pessoas que fizeram esses atos.



"As equipes do BRT Seguro vão continuar fazendo esse trabalho de abordagem e de identificação dessas pessoas que insistem em cometer ilegalidades, justamente para que elas não fiquem impunes. Todas as vezes que nós constatarmos irregularidades, através da nossa central de monitoramento ou mesmo através do patrulhamento dos agentes. Iremos fazer com que essas pessoas sejam conduzidas a delegacia de polícia para que respondam pelos seus atos, isso é trabalho do BRT Seguro. Ele tem foco na segurança dos passageiros e na preservação do patrimônio público para que as pessoas possam ter cada vez mais dignidade ao serem usuários do sistema do BRT. Vamos continuar trabalhando para que a população tenha ordem e segurança no BRT", destacou.

De acordo com a Seop, 1.675 pessoas já foram presas por roubo, furto, depredação, importunação sexual, desacato e tráfico de drogas desde o início do programa BRT Seguro em junho de 2021. Também foram registradas aproximadamente sete mil multas por evasão de passageiros.