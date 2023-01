Luciano Lessa Gonçalves dos Santos passa a responder pelo grupo - Reprodução/MPRJ

Publicado 17/01/2023 14:14

Rio - O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) publicou, na edição desta terça-feira (17) do Diário Oficial do órgão, os nomes dos novos integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).Na última sexta-feira (13), os antigos integrantes do grupo pediram exoneração conjunta após a recondução de Luciano Mattos ao cargo de procurador-geral de Justiça do Rio. Mattos ficou em segundo lugar nas eleições internas, atrás de Leila Costa, mas foi mantido na chefia pelo governador Cláudio Castro (PL).De acordo com a publicação, o chefe do Gaeco é o procurador Luciano Lessa Gonçalves dos Santos, que passa a responder interinamente pelo Grupo, que está em fase recomposição. Ele é considerado um dos principais apoios de Luciano Mattos.Além dele, foram nomeados os promotores: Sérgio Ricardo Fernandes Fonseca; Renata Felisberto Nogueira Chaves; Patrícia Costa dos Santos e Tatiana Kaziris de Lima Augusto Pereira.No pedido conjunto, ao todo, três coordenadores e 26 membros do Gaeco enviaram um ofício a Mattos comunicando a saída do grupo. "Comunicamos à classe que hoje (sexta, 13), em razão da quebra do compromisso assumido e ratificado pelo procurador-geral de Justiça, 29 promotores do Gaeco pediram exoneração de seus cargos", escreveram.Mattos, por sua vez, aceitou a nomeação, mesmo tendo manifestado apoio a Leila Costa . Por meio de carta, ele havia fito: "Registro, desde já, o meu compromisso de apoio à nomeação do candidato mais votado pela classe, posicionamento defendido em toda a minha carreira".