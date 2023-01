Selecionados trabalharão com barracas padronizadas pela Prefeitura - Divulgação / Seop

Selecionados trabalharão com barracas padronizadas pela PrefeituraDivulgação / Seop

Publicado 17/01/2023 13:49

Rio – A Secretaria de Ordem Pública (Seop) abriu, nesta segunda-feira (16), inscrições para trabalho como ambulante fixo no entorno da Sapucaí durante o Carnaval 2023. No total, serão concedidas 85 licenças para vagas regulares e 160 para a fila de espera.

As inscrições podem ser feitas por este link até as 16h de quarta-feira (18). Interessados deverão residir na cidade do Rio de Janeiro e pagar uma taxa no valor de R$ 391,23. Apenas uma inscrição será admitida por pessoa.

A seleção será feita por meio de um sorteio público, que será divulgado às 11h de quinta-feira (19) no site da secretaria junto a informações sobre a convocação dos candidatos – todos os nomes sorteados também serão publicados na edição da próxima terça-feira (24) do Diário Oficial do Município.

Os selecionados trabalharão com barracas padronizadas pela Prefeitura durante o período do evento, podendo escolher um único auxiliar para apoiá-lo nas atividades, cujo nome deve ser incluído no momento da inscrição. A ordem de escolha dos pontos fixos seguirá a cronologia do sorteio, ou seja, aqueles sorteados primeiro poderão escolher antes o local onde posicionar a barraca. Toda a responsabilidade logística fica a cargo do candidato.

Lista de documentos

Os sorteados deverão se apresentar nos dias 25 e 26 de janeiro (conforme a ordem do sorteio), às 10h, na sede da Coordenadoria de Controle Urbano, localizada na Rua Ministro Hélio Beltrão, nº 50, na Cidade Nova, portando os seguintes documentos:

– Comprovante de inscrição

– RG

– CPF

– Comprovante de residência no Município do Rio de Janeiro em nome do próprio, expedido nos últimos três meses da data da inscrição

– Uma foto colorida de tamanho 5×7 do candidato

- Uma foto colorida de tamanho 5x7 do auxiliar, caso haja um