Ação foi realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal no Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 17/01/2023 13:36

Rio – Uma menina de oito anos foi resgatada, na tarde de segunda-feira (17), por agentes da Polícia Rodoviária Federal, na BR-116, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a equipe, ela estava desorientada.



Segundo a Delegacia da PRF no Rio, a menina corria pelo acostamento, chorando em desespero, após ter saído sozinha de casa. Ainda de acordo com as informações, uma senhora foi atrás da criança tentando ajudar, mas não conseguia alcançá-la.



Após ter sido amparada e acalmada pelos agentes, a menina foi encaminhada ao Conselho Tutelar do município.

Matéria em atualização.