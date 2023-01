O caso aconteceu na volta da praia neste domingo (15) próximo à estação Mato Alto - Reprodução

Publicado 16/01/2023 08:44 | Atualizado 16/01/2023 10:45

Rio - Passageiros do BRT foram flagrados viajando no teto e na parte de trás do articulado na tarde deste domingo (15), na Zona Oeste do Rio. Segundo a Mobi-Rio, o motorista foi avisado por outras pessoas, próximo à estação Mato Alto, em Guaratiba, que um homem que viajava na parte de cima do veículo havia batido a cabeça no teto da estação. Ao parar o articulado para verificar o que havia ocorrido, o próprio jovem avisou que os outros rapazes que praticavam atos de vandalismo e imprudência viajando atrás do transporte haviam caído.



O domingo foi marcado pela alta temperatura no estado, com praias lotadas e por isso a volta para casa se tornou caótica. Grande parte dos articulados viajaram cheios com passageiros pendurados nas portas e janelas.

Passageiros também ficaram pendurados na janela e no teto do BRT próximo à estação Mato Alto, em Guaratiba. A lotação ocorreu na noite de domingo em que muitas pessoas voltavam da praia.

"Esse ato de vandalismo e imprudência coloca em risco não só a vida de quem a mantém aberta como a dos demais usuários. Muitas vezes, os motoristas são ameaçados quando param o articulado após constatarem essas ações, que ocorrem independentemente da quantidade de passageiros no veículo”, disse em nota.



A empresa informou também que para os passageiros viajarem no teto do veículo, eles precisaram destruir o alçapão. “Por dia, 30 portas e cinco alçapões são vandalizados no sistema”, acrescentou o comunicado.

Operação Verão

De acordo com a Polícia Militar, os batalhões que atuam nas orlas da Zona Sul do Rio operam com emprego de motos, viaturas, tendas e quadriciclos realizando policiamento ostensivo, abordagens e escoltas de ônibus coletivos com destino a Zona Norte no fim do dia.



Além disso, a implantação da Operação Verão, que mobiliza cerca de mil policiais nos finais de semana, já está em vigor há cerca de cinco meses e atua de forma ostensiva com apoio do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) e de aeronaves tripuladas e não tripuladas do Grupamento Aeromóvel (GAM).

"O planejamento mobiliza policiais militares das unidades operacionais de área, além de unidades especializadas e de operações especiais, com foco não só na faixa litorânea, como também em vias expressas e principais corredores urbanos de acesso às praias, e estações de transporte público de maior movimento", disse em nota.