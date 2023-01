Mesmo após baleado por PM, suspeito tentou fugir do local - Reprodução

Mesmo após baleado por PM, suspeito tentou fugir do localReprodução

Publicado 18/01/2023 08:47

Rio - Câmeras de segurança registraram o momento em que um policial militar de folga reagiu a um assalto e baleou um suspeito, no bairro de Olaria, em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (17) e um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem sem camisa e usando um boné vermelho correndo com uma arma na mão, quando é interceptado por outro, de blusa azul e calça jeans, que atira.

Nas imagens, ainda é possível ver que, mesmo baleado, o suspeito continua correndo. A ação aconteceu às 15h46 e durou pouco mais de 30 segundos. Confira o vídeo abaixo. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 11º BPM (Nova Friburgo) foram acionados para verificar uma ocorrência de roubo na Avenida Conselheiro Julius, onde foram informados que um PM de folga viu um criminoso assaltando uma mulher e reagiu.

Tentativa de assalto em Olaria:



Agora a tarde houve uma tentativa de assalto na Barão de Nova Friburgo (próximo ao campo do Friburguense). Em tentativa de assalto, um policial a paisana impediu o mesmo, tendo disparado um tiro ao miliante.



Ps: Trânsito lento no local. pic.twitter.com/FviTQmw9iZ — aperibe.urgente.noticias@gmail.com (@APERIBEURGENTE) January 17, 2023

Ainda segundo a corporação, após tentar fugir, o suspeito acabou caindo e foi detido pelo militar, que acionou o Corpo de Bombeiros. O homem foi encaminhado para o Hospital Municipal Sertã, no bairro Nova Suíça, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Com ele, foram apreendidos um simulacro de pistola e um aparelho celular. De acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado pela 151ª DP (Nova Friburgo).