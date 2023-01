PMs do 17º BPM (Ilha do Governador) retiram barricadas em ação no Morro dos Bancários - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 18/01/2023 07:41 | Atualizado 18/01/2023 09:09

Rio - A Polícia Militar realiza, desde o início da manhã desta quarta-feira (18), operações em diversos municípios do Rio. As ações contra o crime organizado acontecem no Morro dos Bancários; nos complexos do Chapadão e da Pedreira; e na favela de Manguinhos, ambos na Zona Norte da capital fluminense. Equipes também atuam no Morro do Preventório, em Niterói; na comunidade da Torre, em Queimados; além de na Sapinhatuba 1 e 2 e Lambicada, em Angra dos Reis.

De acordo com a Polícia Militar, no Morro dos Bancários, na Ilha do Governador, a ação é realizada pelo 17º BPM (Ilha do Governador), que retira barricadas. Já nos complexos do Chapadão e da Pedreira, - entre os bairros de Costa Barros, Barros Filho, Anchieta, Guadalupe, Ricardo de Albuquerque, Coelho Neto, Parque Colúmbia e Pavuna - a operação é do 41º BPM (Irajá). Já em Manguinhos, está atuando a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da região. Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões nesses locais.



Na Região Metropolitana, equipes do 12º BPM (Niterói) estão atuando no Morro do Preventório, enquanto na Baixada Fluminense, a operação na comunidade da Torre é do 24º BPM (Queimados). Por fim, na Região dos Lagos, o 33º BPM (Angra dos Reis) realiza ação nas comunidades da Sapinhatuba 1 e 2 e Lambicada. Ainda não há registros de presos ou material ilícito apreendido.



De acordo com as Secretarias Municipais de Saúde (SMS) e Educação (SME) do Rio, as unidades da rede municipal nas regiões onde acontecem operações da PM estão funcionando normalmente nesta quarta-feira. A Prefeitura de Queimados também informou que a ação da PM não afetou funcionamento de unidades da rede. Escolas de ambos os municípios estão em período de férias. As prefeituras de Niterói e Angra dos Reis ainda não informaram se houve interrupção em unidades municipais.

A Polícia Militar pede a colaboração da população para localizar criminosos e esconderijos de armas e de drogas pelo 190 ou pelo Disque Denúncia, nos telefones (21) 98849-6099; (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.