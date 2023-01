Com o suspeito, os policiais apreenderam um revolver calibre 32 e munições - Divulgação / PMERJ

Com o suspeito, os policiais apreenderam um revolver calibre 32 e muniçõesDivulgação / PMERJ

Publicado 18/01/2023 10:36

Rio - Um homem acusado de porte ilegal de arma foi preso pela Polícia Militar (PM), em Copacabana, Zona Sul do Rio, na noite da última terça-feira (17). Segundo a corporação, o suspeito, que não teve a identidade divulgada, possui longa ficha com sete anotações criminais.

De acordo com informações da PM, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Pavão/Pavãozinho/Cantagalo suspeitaram do suposto criminoso quando este trafegava em uma moto, na Rua Saint Roman e o abordaram.

Com ele, os militares encontraram um revolver calibre 32 e munições. Durante a verificação de antecedentes, a equipe constatou a extensa ficha criminal do homem, com cinco anotações por roubo, uma por porte ilegal de arma de fogo e outra por violência contra mulher.

O suspeito foi conduzido à 13ª DP (Ipanema), onde a ocorrência foi registrada.