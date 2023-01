Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, terá campanha por matrícula na Rede Municipal de Ensino - Divulgação

Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, terá campanha por matrícula na Rede Municipal de EnsinoDivulgação

Publicado 18/01/2023 10:21 | Atualizado 18/01/2023 11:01

Rio - A ONG Redes da Maré realiza a partir desta quarta-feira (18) até o dia 23 de janeiro uma campanha para realizar a pré-matrícula na rede municipal de ensino do Rio de Janeiro para quem não está matriculado, alunos novos e que estão fora da escola. Como forma de apoiar os moradores do conjunto das 16 Favelas da Maré, a Redes da Maré e as Associações de Moradores do território se uniram mais uma vez para realizarem a mobilização das informações sobre as matrículas e retorno às aulas em 2023, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação.





Mães, pais, avós, tios e responsáveis terão internet disponível e orientação para o preenchimento do pedido da vaga que deve ser feito online pelo site www.matricula.rio ou no aplicativo Rioeduca em Casa. As matrículas poderão ser feitas em vagas da pré-escola até a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Cartazes e banners serão espalhados pelas ruas e 60 voluntários vão sair pelo comércio e circular na feira de sábado da Teixeira Ribeiro, na Nova Holanda, para alertar para as datas da matrícula para esse público específico que, por algum motivo, não foi matriculado na escola no ano passado.



Para tirar dúvidas e também realizar as matrículas, haverá oito pontos de apoio para atendimento aos moradores, de quarta a segunda-feira, das 10h às 17h, inclusive no feriado (20/01) e fim de semana:



Prédio Central da Redes (Rua Sargento Silva Nunes, 1012 - Nova Holanda)



Sede Redes da Maré na Vila dos Pinheiros (CIEP Ministro Gustavo Capanema - Via A1, s/nº)



As Associações de Moradores vão funcionar todos os dias, exceto no feriado do dia 20/01, das 10h às 17h. A única que não abrirá no fim de semana é a do Conjunto Esperança:



Associação de Moradores da Nova Holanda (Rua Tancredo Neves, s/nº)



Associação de Moradores do Parque União (Rua Ary Leão, 33)



Associação de Moradores de Marcílio Dias (Av. Lobo Júnior, 83, Penha Circular)



Associação de Moradores do Conjunto Bento Ribeiro Dantas (Av. Bento Ribeiro Dantas, s/nº)



Associação de Moradores do Conjunto Esperança (Rua Manoel Falcão A. Maranhão, 133-215)



Associação de Moradores de Rubens Vaz (Rua João Araújo, 117)



Associação de Moradores de Roquete Pinto (Rua Ouricuri, 135)

A campanha de matrícula na Maré segue os mesmos moldes da mobilização do ano passado, quando 102 matrículas de novos alunos foram realizadas. Este ano, a expectativa é que o número seja maior, com o aumento dos pontos de atendimento presencial às famílias. Após a pré-matrícula realizada on-line, as famílias precisam confirmar a vaga indo na escola onde seu filho ou filha vai estudar.

Projeto Busca Ativa



A campanha para a matrícula de estudantes na Maré é uma ação do projeto Busca Ativa de alunos fora da escola e infrequentes, realizado pela Redes da Maré, com apoio do Fundo Malala no Brasil. Desde janeiro de 2021, uma equipe com seis articuladoras circula pelas 16 comunidades da Maré à procura de estudantes fora das salas de aula. O objetivo é fazer a ponte para que voltem a estudar, buscando vaga por vaga junto às escolas da região, com apoio das redes municipal e estadual de ensino.



As articuladoras identificam os problemas que levaram a criança ou o adolescente a deixarem a escola ou até mesmo nunca terem sido matriculados. A partir daí, tem início um trabalho de articulação territorial para que sejam acionadas redes de apoio locais e equipamentos públicos de educação, saúde e assistência social.



No processo, a articuladora responsável faz o acompanhamento regular dos estudantes, visitando as famílias ou se comunicando com elas por telefone. Em dois anos de trabalho, são 1.447 crianças e adolescentes cadastrados, e 3.331 acompanhamentos. Por outro lado, 98 crianças e adolescentes até hoje estão fora da escola por falta de vagas. Daí a importância ainda maior do apoio massivo à pré-matrícula de alunos novos.