A previsão do tempo indica sol e temperaturas altas durante as manhãs para o feriado de Dia de São Sebastião - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 18/01/2023 15:57 | Atualizado 18/01/2023 16:08

Rio – Na semana em que a cidade do Rio registrou a maior temperatura da estação (40,3° C, com sensação térmica de 54° C, no último domingo (15), na Zona Norte), o tempo volta a estar parcialmente nublado a nublado e com chuvas durante as tardes. Porém, as temperaturas seguirão altas e os cariocas que esperam um feriadão de sol, calor e águas salgadas poderão desfrutar do desejo pelas manhãs.

A temperatura cai já nesta tarde de quarta-feira (18), quando ainda podem ocorrer pancadas de chuva isoladas vindas de um céu parcialmente nublado a nublado. A mínima é de 21º C no Centro e na Grande Tijuca, enquanto na Zona Sul é de 24º C.

O cenário é o mesmo para esta quinta (19) e sexta-feira (20), feriado municipal do Dia de São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro. Na quinta, a temperatura máxima é de 36º C e a mínima de 19º C, com pancadas de chuva concentradas na parte da tarde e noite. Já na sexta, a mínima vai para 20º C e a máxima cai apenas um ponto e vai para 35º C, com as mesmas pancadas de chuva do dia anterior. Os dados são do Alerta Rio, sistema de previsão do tempo da prefeitura.

A instabilidade permanece no sábado (21), com céu fechado e chuva durante a tarde e noite, e os termômetros marcam a mínima de 20º C.

E o domingo (22) chega trazendo um pouco de tempo firme, já que o dia será sem chuvas, com temperatura mínima de 20º C e máxima de 33º C. O único 'nevou' é mesmo nos cabelos dos cariocas.