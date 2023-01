Terreirão do Samba apresentou irregularidades relacionadas à segurança contra incêndio e pânico - Divulgação / Prefeitura do Rio

Terreirão do Samba apresentou irregularidades relacionadas à segurança contra incêndio e pânicoDivulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 18/01/2023 15:23 | Atualizado 18/01/2023 15:33

Rio – O Corpo de Bombeiros interditou o Terreirão do Samba, no Centro do Rio, nesta quarta-feira (18), por não ter cumprido as exigências de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e por ter apresentado irregularidades relacionadas à segurança contra incêndio e pânico.

O termo assinado entre as partes, que estava em vigor até 31 de dezembro de 2022, não foi cumprido ou renovado pelos responsáveis legais.

“O Corpo de Bombeiros está à disposição para auxiliar no que for necessário para a regularização do espaço, a fim de garantir a segurança do público e preservar vidas e bens”, afirmou o coronel Leandro Monteiro, comandante-geral da corporação e secretário de Estado de Defesa Civil.

Desfiles

A 22 dias úteis do Carnaval, nenhuma das escolas do Grupo Especial e da Série Ouro deu entrada no Corpo de Bombeiros para liberação dos desfiles no Sambódromo. A situação é a mesma em relação às agremiações do Grupo de Avaliação e das séries Prata e Bronze, que desfilam no Carnaval da Intendente Magalhães, agora realizado na Avenida Ernani Cardoso

Segundo a corporação, escolas de samba com até dois mil componentes devem dar entrada na regularização com antecedência mínima de até 10 dias úteis. De 2.001 a 20 mil componentes, a antecedência mínima é de 15 dias úteis

“O Corpo de Bombeiros do Rio já emitiu, para as ligas organizadoras dos desfiles, ofício alertando sobre os prazos, que precisam ser respeitados. Nossa responsabilidade é garantir a segurança do desfile, considerado o maior show da Terra”, afirmou o comandante-geral.