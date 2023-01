Fachada da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), que investiga o caso - Érica Martin/ agência O Dia

Publicado 18/01/2023 15:55 | Atualizado 18/01/2023 16:08

Rio - Um pai de santo de 42 anos foi preso, nesta quarta-feira (18), suspeito de estuprar duas adolescentes no terreiro onde atuava no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. O crime teria ocorrido em novembro do ano passado nas dependências do centro religioso, localizado na Rua Matupi. As vítimas seriam duas meninas, uma de 12 anos e outra de 14.



Segundo as investigações da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), as crianças frequentavam o local e, durante uma das cerimônias, o pai de santo teria escolhido uma delas e a escondido por dentro de uma capa preta. Nesse momento, começou a passar a mão nos seios e nas partes íntimas da vítima.

De acordo com o delegado titular da DCAV, Luiz Henrique Marques, apenas a mais velha foi vítima de abuso com conjunção carnal. Já a mais nova sofreu com atos libidinosos. "Com a mais velha ele teria cometido atos sexuais propriamente dito, com conjunção carnal, com a outra apenas atos libidinosos", disse Marques.



Em uma das ocasiões, o suspeito teria convidado as duas meninas para sua casa, anexa ao centro. No episódio, a jovem de 14 anos foi chamada para o quartinho e, ao entrar, se deparou com o abusador pelado e com uma faca na mão. Ele ameaçou a adolescente e ordenou que a vítima tirasse sua roupa e deitasse em uma esteira que estava no local. Nesse momento, ele teria abusado sexualmente da jovem.

"As duas vítimas relatam vários atos de abuso sexual. A mais velha, hoje com quatorze anos, alega que foi abusada desde os doze anos de idade. A mais nova, que não relata atos sexuais de conjunção carnal, alega que não teve nenhuma ameaça", explicou o delegado.



Ainda de acordo com as investigações da Polícia Civil, a menina foi violentada pelo pai de santo até mesmo com penetração anal. Segundo relatos das testemunhas e vítimas que foram ouvidas, os abusos também eram feitos durante os rituais religiosos.

"Ele se aproveitava de alguns rituais religiosos com utilização de capa para cometer os abusos", completou Marques.

A polícia ainda trabalha com a possibilidade de outras crianças também terem sido vítimas do suspeito. "As crianças que foram vítimas relataram a possibilidade de ter outras vítimas, elas não confirmaram, mas como outras crianças tinham muito proximidade desse suposto agressor, há essa possibilidade e vai ser investigado", destacou o delegado.



Foi realizado um exame de corpo de delito na vítima, que confirmou a violência sexual. O homem foi preso em flagrante no Centro da cidade.