Equipes do 16º BPM atuam nas comunidades do Dique e Furquim Mendes - Reprodução/Google Maps

Equipes do 16º BPM atuam nas comunidades do Dique e Furquim MendesReprodução/Google Maps

Publicado 19/01/2023 08:06 | Atualizado 19/01/2023 08:08

Rio - A Polícia Militar realiza, desde o início da manhã desta quinta-feira (19), operações em diversas comunidades do estado do Rio. Equipes atuam contra o crime organizado nas favelas do Furquim Mendes e Dique; do Congonha, Cajueiro e Palmeirinha, ambos na Zona Norte; e do Antares, Rola, Cesarão, Aço e Três Pontes, na Zona Oeste. Em São Gonçalo e em São João de Meriti, as ações acontecem, respectivamente, nos Morros do Zumbi, Coreia e do Castro, além de na comunidade da Vila Ruth.

Segundo a PM, no Furquim Mendes e Dique, no bairro do Jardim América, a operação é realizada pelo 16º BPM (Olaria), enquanto nas favelas do Congonha e Cajueiro, em Madureira, e na Palmeirinha, em Honório Gurgel, a ação é do 9º BPM (Rocha Miranda). Equipes do 27º BPM (Santa Cruz) estão no Antares, Rola, Cesarão, Três Pontes, e também no conjunto habitacional Vila Paciência, na comunidade do Aço. Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões nesses locais.

Na Região Metropolitana, o 7º BPM (São Gonçalo) atua nos Morros do Zumbi, da Coreia, do Castro, além de na Rua da Feira, no bairro do Alcântara. Por fim, na Baixada Fluminense, a operação na Vila Ruth é realizada por agentes do 21º BPM (São João de Meriti). Ainda não há registro de presos ou material ilícito apreendido.

A Polícia Militar pede a colaboração da população para localizar criminosos e esconderijos de armas e de drogas pelo 190 ou pelo Disque Denúncia, nos telefones (21) 98849-6099; (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.