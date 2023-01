Vazamento na lateral da Avenida Brasil, na altura de Manguinhos - Reprodução/TV Globo

Publicado 19/01/2023 08:16

Rio - Um vazamento de água na lateral da Avenida Brasil, altura de Manguinhos, na Zona Norte, está causando transtornos para moradores da região na manhã desta quinta-feira (19). Desde quarta-feira (18) o abastecimento precisou ser interrompido para realização de reparos na tubulação.



De acordo com a Águas do Rio, a tubulação é de grande porte e foi atingida durante uma obra realizada por terceiros na pista, no sentido Zona Oeste. Equipes da concessionária já atuam no reparo emergencial desde a noite de quarta.



Ainda segundo a empresa, foi necessário interromper o abastecimento no Complexo da Maré, em Manguinhos e na Cidade Universitária para viabilizar o serviço. A previsão é que o fornecimento de água tratada seja normalizado, de forma gradativa, após a conclusão do reparo, previsto para esta quinta.



A concessionária orienta clientes comerciais e residenciais a reservarem água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias durante o período.



De acordo com o Centro de Operações Rio, o trânsito está congestionado no local por conta da realização dos reparos. A pista lateral da Avenida Brasil tem estreitamento, sentido Zona Oeste, na altura da passarela 6, em Manguinhos.