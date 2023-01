O grupo ‘Samba da Comunidade’ promete agitar o público, fechando o festival - Divulgação

Publicado 20/01/2023 11:56

Rio - Neste sábado (21), o Calçadão de Itaguaí vai ser ocupado com muita arte e cultura. É a 6º edição do Festival Ilumina Zona Oeste que chega à cidade para dar mais visibilidade aos artistas da região, com programação cultural diversa e gratuita para os moradores.

O evento idealizado pelo Instituto Phi e Instituto Rio oferece experiências artísticas variadas num dos principais pontos de encontro de Itaguaí, que entra no circuito do projeto para fortalecer redes criativas e sociais no território, e também outras atividades culturais na cidade.

A abertura, a partir das 10h, começa com dança. O grupo de breaking Crazy Masters Crew faz apresentação e oficina de Free Style. Na sequência, apresentação de jongo com o grupo Filhos de Marambaia.

O público também vai curtir a performance teatral produzida pela Cia Casa Verde e Matheus do Beat, beatboxer e rapper, animando o público com uma batalha de rimas incrível! Para encerrar o festival, o ‘Samba da Comunidade’ promete agitar Itaguaí com muito samba e pagode às 13h.

Já no domingo (22), será a vez do centro de Mangaratiba, no Largo Sebastião Queiroz de Almeida, receber o Festival, pela primeira vez.

A partir das 14h, o Ilumina Zona Oeste terá apresentações de jongo, com o grupo cultural Filhos de Marambaia, e de break, com o Crazy Masters Crew. Na sequência, o músico Gabriel Américo apresenta seu show com composições de grandes nomes da música brasileira, que será seguido por uma performance teatral da Cia Casa Verde. Às 16h, o ‘Samba da Comunidade’ vai agitar Mangaratiba com muito samba e pagode.

Rolézinho

O comediante Vinícius Mello fará um animado ‘Rolezinho’, que percorrerá lugares bacanas em Itaguaí e Mangaratiba, nos dias 21 e 22, respectivamente, com dicas sobre onde ir, o que fazer e o que comer. O conteúdo será divulgado nas redes sociais do Ilumina Zona Oeste.

Sobre o Ilumina Zona Oeste

Este ano o Festival Ilumina Zona Oeste é apresentado pelo Ministério do Turismo, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e conta ainda com o patrocínio da Fábrica Carioca de Catalisadores e Instituto Cultural Vale por meio da lei federal de incentivo à cultura e Via Rio e S&P Global pelo ISS Rio.

Criado em 2017 para reunir e dar mais visibilidade às iniciativas que geram impactos positivos na cultura e no desenvolvimento social, o festival se tornou referência em evento multicultural na cidade do Rio de Janeiro. O projeto é uma criação do Instituto Rio, em parceria com o Instituto Phi, e conta ainda com o apoio de diversos artistas e parceiros independentes.

Em sua 6º edição, o Ilumina Zona Oeste expande o seu olhar da Zona Oeste carioca para Baía de Sepetiba e Oeste Metropolitano do Estado do Rio de Janeiro, promovendo as especificidades culturais e intercâmbios artísticos nessa macrorregião.