Na ação, foram apreendidos 12 pinos de cocaína, seis buchas de maconha, uma arma falsa e R$ 40 reais em espécieDivulgação

Publicado 20/01/2023 10:59

Rio - Policiais militares do 36ºBPM apreenderam, na manhã desta sexta-feira (20), um adolescente que estava portando drogas, no bairro Cehab, em Miracema, no Noroeste Fluminense.

O jovem foi detido na rua na Rua Odilon Botelho. Junto com ele, também foram apreendidos 12 pinos de cocaína, seis buchas de maconha, uma arma falsa e R$ 40 reais em espécie.

A ocorrência foi encaminhada à 137ªDP (Miracema).