Agentes apreenderam celulares, notebooks e tablets junto com os suspeitos presos - Divulgação

Agentes apreenderam celulares, notebooks e tablets junto com os suspeitos presosDivulgação

Publicado 26/01/2023 15:19

Rio - Dois homens, suspeitos de serem responsáveis por desbloquear aparelhos telefônicos roubados ou furtados, foram presos nesta quarta-feira (25) em um box do mercado popular da Uruguaiana, no Centro do Rio. A dupla foi autuada em flagrante por receptação qualificada.

Segundo a Polícia Civil, as investigações, realizadas pelo setor de roubos e furtos da 13ª DP (Ipanema), começaram após um grande número de aparelhos rastreados, que foram roubados ou furtados em Copacabana, na Zona Sul da cidade, serem localizados no interior do camelódromo.

A Civil informou que no box, onde os dois foram presos, havia somente um balcão e uma mesa, onde os suspeitos faziam os desbloqueios, sem qualquer estrutura que indicasse que funcionava algum tipo de comércio.

Com a dupla, foram apreendidos 23 aparelhos telefônicos, um tablet e três notebooks, todos sem comprovação da procedência, de acordo com a instituição. Em alguns aparelhos havia uma mensagem na tela indicando que o mesmo havia sido furtado ou roubado e estava bloqueado pelo proprietário.



Uma das vítimas foi identificada e compareceu à delegacia, informando que seu aparelho havia sido roubado no dia 13 de janeiro deste ano. Os aparelhos apreendidos serão periciados e devolvidos aos proprietários.

Polícia Civil prende dois homens acusados de desbloquear aparelhos telefônicos roubados ou furtados