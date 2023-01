Ação foi realizada por agentes da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) - Reprodução Google

Publicado 26/01/2023 14:24

Rio – Dois homens, que não tiveram suas identidades reveladas, foram presos em flagrante, por agentes da Delegacia de Ricardo de Albuquerque, nesta quarta-feira (25), por comercializarem diplomas falsos de Ensino Fundamental e Médio. A dupla utilizava o nome de um colégio como fachada para realizar o crime.

De acordo com a 31ª DP, um dos homens foi preso no interior da Associação de Moradores de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, enquanto realizava a entrega de um dos diplomas vendido. Com ele, os policiais apreenderam também outros certificados falsos.

O outro homem foi identificado e preso momentos depois. Ele é apontado como funcionário do estabelecimento de ensino que tinha o nome usado como fachada para a emissão dos diplomas.

Na delegacia, um dos suspeitos admitiu que falsificava e vendia os documentos a cerca de R$ 2 mil e que o lucro era repartido entre a dupla. Eles foram então autuados por falsidade de documento público e associação criminosa.

A Polícia Civil segue atuando para identificar e apurar a responsabilidade criminal de outros possíveis envolvidos no crime.