Rafaelly da Rocha Vieira, de 10 anos, morreu nesta quarta (25)Reprodução

Publicado 26/01/2023 15:07

Rio - "Estamos destruídos. Arrancaram ela de nós", desabafou Fernanda Vieira Fernandes, tia de Rafaelly da Rocha Viera, de 10 anos, morta baleada na noite desta quarta-feira (25) na rua onde morava, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O corpo da menina será sepultado nesta sexta-feira (27), no Cemitério Vila Rosali, também em São João de Meriti, às 13h30.O velório de Rafaelly terá início às 10, na capela 1 do cemitério. Rafaelly tinha 10 anos, completados no último dia 20 de janeiro, e iria ganhar uma festa de aniversário no próximo sábado (28)."Isso que fizeram com a minha sobrinha não foi covardia, mas sim crueldade. Há uma semana atrás era o convite do aniversário, hoje o do sepultamento!", lamentou Fernanda. Na manhã desta quinta-feira (26) moradores da região fizeram um protesto pedindo por justiça pela morte da criança . Eles queimaram pedaços de madeira próximo ao local onde a menina foi morta. Além disso, seguravam cartazes e gritavam por justiça.

"Queremos justiça, e a maior justiça é o estado cuidar melhor de cada ser humano! Ainda não sabemos qual era a real intenção, mas de uma coisa temos certeza, que o alvo não era uma criança, mas não se importaram em atingir uma criança", prosseguiu a tia.Em seu relato ao, Fernanda ainda contou que a família espera receber respostas para entender o que aconteceu. "Não sei se acreditar é a palavra, mas precisamos que respostas sejam dadas diante de um crime bárbaro desse. Minha sobrinha era uma criança, não cometeu crime nenhum e morreu com um tiro de fuzil como um criminoso".Muito abalada, ela ainda falou sobre o jeito doce que sua sobrinha tinha e de como era uma criança querida por todos os familiares. "Como descrever Rafaelly? Uma das melhores crianças do mundo. Doce, meiga, educada. Uma criança que não tinha quem não gostasse dela, era prestativa, obediente. Tiraram a vida da nossa filha, tiraram a vida dela".Segundo a Polícia Civil, testemunhas foram ouvidas e informaram que um carro não identificado passou atirando pela Rua Doutor Monteiro de Barros, esquina com a Rua Getúlio de Moura. A criança chegou a ser socorrida e encaminhada a UPA do Jardim Iris, mas não resistiu.A Polícia Militar informou que agentes do 21ºBPM (São João de Meriti) estavam em patrulhamento pelo Centro do município de São João de Meriti quando foram abordados pelo motorista que socorreu a criança e prestaram auxílio. Não havia operação no local no momento em que a vítima foi atingida.O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Os agentes buscam imagens de câmeras de segurança instaladas na região e realizam outras diligências para identificar a autoria do disparo que atingiu a vítima. Até o momento, não se sabe a motivação para os disparos.