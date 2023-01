Felipe Colares imobilizou o adolescente e aguardou a polícia - Reprodução / Mídias Sociais

Rio – Agentes do Segurança Presente apreenderam, nesta quarta-feira (25), um adolescente de 17 anos pelo roubo de um celular no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Antes mesmo dos policiais chegarem ao local, o jovem já havia sido imobilizado pelo lutador do UFC Felipe Colares.

Segundo a Secretaria de Estado de Governo (Segov), os policiais do Recreio Presente patrulhavam a Avenida Glaucio Gil quando foram acionados por pedestres a respeito do roubo. De imediato, foram ao local e avistaram o menor imobilizado pelo lutador, conhecido como Felipe Cabocão.

"Ao retornar do treino hoje à tarde, nos deparamos com uma suposta agressão a uma mulher, na praia do Recreio dos Bandeirantes. Retornei o carro, e fui até a moça para averiguar a situação, e na verdade aquilo se tratava de um assalto. Eu e meus amigos avistamos o rapaz. Quando vimos que ele estava desarmado, intervimos e conseguimos imobilizar o meliante apenas utilizando as técnicas de jiu-jitsu", disse o lutador do UFC, adicionando que não recomenda que pessoas despreparadas tentem agir como ele.

A vítima, de 21 anos, reconheceu o adolescente como o assaltante, e o mesmo acabou confessando o crime, levando os agentes ao local onde havia escondido o celular.

O aparelho foi devolvido à mulher e a ocorrência registrada na 16ª DP (Barra da Tijuca), onde o menor permaneceu apreendido e se encontra à disposição do Juizado da Infância e Juventude.