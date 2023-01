Havia contra ele um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas - Divulgação

Publicado 26/01/2023 16:03

Rio - O gerente do tráfico de uma comunidade de São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, foi preso nesta quarta-feira (25), no bairro do Lindo Parque. O homem, de 28 anos, estava foragido e tentou entrar na comunidade quando notou a presença dos policiais.

Em um primeiro momento, o criminoso, que estava sem documentos, apresentou aos agentes do São Gonçalo Presente os dados do seu irmão, que não tinha antecedentes criminais. Depois, no entanto, admitiu ser gerente do tráfico de drogas na favela Lindo Parque.

De acordo com os agentes, o traficante foi levado à 72ª DP (São Gonçalo), onde o caso foi registrado, e ele permanece preso à disposição da Justiça. Havia contra ele um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.