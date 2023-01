Funcionário da Águas do Rio - Divulgação

Publicado 27/01/2023 11:08

Rio - A Águas do Rio, uma das concessionárias de distribuição de água que venceram o leilão da Cedae, descobriu uma ligação clandestina em um motel na Zona Norte do Rio. O nome do estabelecimento, contudo, não foi divulgado.



O flagrante foi na Operação Acabou o Amor, deflagrada na última quinta-feira (26), e logo no primeiro motel fiscalizado os técnicos detectaram o “gato”, nome que se dá popularmente a ligações clandestinas.

A administração foi notificada, e a ligação irregular encontrada no ramal do cliente, retirada.



A fiscalização continua nesta sexta-feira (27), e a Águas do Rio promete levar a operação para as 27 cidades que fazem parte de sua área de atuação.



“Por trás da operação, existe um trabalho de inteligência que analisa o histórico de consumo dos estabelecimentos. Com essas informações, os técnicos vistoriam os locais com indícios de irregularidade”, explicou o coordenador de serviços Anderson Araújo.



“O que chama atenção nesse tipo de operação é o perfil do consumidor. São estabelecimentos comerciais que podem pagar pela água que utilizam, mas que desviam a medição ou recorrem a artifícios ilegais para não registrarem o consumo e, consequentemente, pagarem menos na fatura”, ressaltou a gerente comercial Mariana Rahba.