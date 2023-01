Caminhões-baú foram usados para o transporte dos materiais apreendidos - Divulgação / Seop

Publicado 27/01/2023 12:43

Rio – A Secretaria de Ordem Pública (Seop) estourou, nesta sexta-feira (27), um depósito clandestino usado por ambulantes em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O espaço acabou interditado pela Vigilância Sanitária, que constatou falta de higiene para a atividade comercial.

De acordo com a Seop, materiais usados e comercializados pelos ambulantes foram apreendidos no local, um galpão na Rua Ronald de Carvalho, tendo sido levados a um depósito da Prefeitura em cinco caminhões-baú. Com o auxílio dos veículos, foram transportadas 45 estruturas de carrinhos, carroças e triciclos, além de centenas de mercadorias, todas armazenadas de forma irregular e em condições insalubres, com presença de baratas e grande cheiro de urina.

Técnicos da Defesa Civil que participaram da ação constataram que as instalações elétricas do galpão se encontravam em estado precário, colocando em risco aqueles que utilizavam o espaço. O laudo de vistoria será encaminhado ao Corpo de Bombeiros do Rio.

"A Secretaria de Ordem Pública faz hoje mais uma operação de ordenamento na cidade. Já é o segundo depósito clandestino no ano de 2023 que a gente identifica por meio do nosso setor de inteligência e interdita. Depósitos esses que apresentavam condições absolutamente insalubres de armazenamento de carrocinhas, de produtos de alimentação ... O nosso trabalho tem foco, obviamente, no ordenamento urbano da cidade, mas também na saúde da população, tendo em vista que esses produtos são acondicionados de forma irregular e acabam sendo comercializados nas ruas por esses ambulantes, em grande parte ilegais", salienta o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Dezenas de boxes no galpão eram alugados por ambulantes e barraqueiros de praia para uso como depósito. O valor mensal a ser pago variava de acordo com o volume das mercadorias.

Além da Seop, da Vigilância Sanitária e da Defesa Civil, participaram da operação de fiscalização agentes da Guarda Municipal, da Coordenadoria de Controle Urbano e do Rio+Seguro.

Primeiro depósito clandestino

Na outra operação de fiscalização em depósito clandestino , realizada no dia 13 de janeiro em Copacabana, foram apreendidas cerca de 10 toneladas de materiais diversos, como barraquinhas de cachorro-quente, lanches, bebidas, uma chapa para preparo de sanduíches, além de muito equipamento usado pelos ambulantes de praia.

Todos os itens estavam armazenados de forma ilegal e em condições insalubres em uma galeria na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. O local foi identificado como depósito após algumas semanas de investigação, quando agentes notaram uma movimentação diária no espaço, reparando que ambulantes passavam por ele de manhã e ao fim do dia, para pegar e deixar os materiais.