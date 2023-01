Temporal formou uma cachoeira na pedreira próximo ao Shopping Nova Iguaçu - Reprodução / Redes sociais

Temporal formou uma cachoeira na pedreira próximo ao Shopping Nova IguaçuReprodução / Redes sociais

Publicado 29/01/2023 09:46

Rio - Um rolamento de pedras no maciço próximo ao Shopping Nova Iguaçu, no bairro da Luz, assustou clientes e funcionários no sábado (28). Imagens impactantes mostram a cachoeira formada pelo temporal que atingiu a Baixada Fluminense à tarde. No vídeo, também é possível perceber parte da pedreira desabando. Apesar do susto, a Defesa Civil de Nova Iguaçu informou que atuou na ocorrência e não houve feridos.

CONFIRA

Temporal causou um rolamento de pedras próximo ao Shopping Nova Iguaçu e assustou frequentadores na tarde deste sábado.

Crédito: Reprodução / Redes sociais#NovaIguaçu #ODia pic.twitter.com/NkuLZd2QT9 — Jornal O Dia (@jornalodia) January 29, 2023

O maciço fica situado atrás do estacionamento do shopping, onde funciona o parque de diversões que aparece nas imagens. De acordo com a Defesa Civil, o desabamento não causou dano material ao estabelecimento. Na vistoria, os agentes verificaram que o material rolou aproximadamente a metade dos 65 metros de distância até a tela de proteção. A equipe realizará uma nova visita neste domingo.

Em nota, a Prefeitura de Nova Iguaçu informou que 19 ocorrências foram registradas por conta da forte chuva que atingiu o município no sábado. A maioria das ações aconteceram por alagamento de vias públicas e não houve registro de vítimas, desalojados ou desabrigados.

Com um acúmulo pluviométrico de 81 mm em apenas uma hora, o bairro de Moquetá, na área central da cidade, foi o mais atingido. O volume corresponde a 26,5% da média de precipitação do mês de janeiro na região.

Neste domingo, a previsão é que pancadas de chuva acompanhadas de raios voltem a cair em Nova Iguaçu à tarde e à noite.