Policiais fazem ações preventivas na Zona OesteReprodução

Publicado 29/01/2023 09:12

Rio - Policiais Militares estão reforçando o policiamento, na manhã deste domingo (29), nas regiões que viraram palco de uma guerra entre o tráfico e a milícia nas duas últimas semanas.

os agentes do 31º BPM (Recreio) estão localizado em pontos estratégicos das regiões do Itanhangá e da Muzema, na Zona Oeste. Além disso, também fazem patrulhamento pelas ruas das comunidades.

Durante a madrugada, policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) realizaram patrulhamento nas comunidades Gardênia Azul, no bairro de mesmo nome, e Chacrinha, na Praça Seca, também na Zona Oeste.

Gardênia Azul, assim como a Muzema, no Itanhangá, e Rio das Pedras, era controlada há cerca de 30 anos por grupos de milicianos, porém, teria sido tomada pela facção criminosa Comando Vermelho (CV) nos últimos dias.

O objetivo da facção é expandir os pontos de vendas de drogas pela região da Zona Oeste e aumentar a área de controle do tráfico.

Depois de quatro dias consecutivos de operações, a Cidade de Deus amanheceu sem intervenções da Polícia Militar neste domingo. A comunidade foi alvo de diversas ações por conta da guerra entre traficantes e milicianos.

Neste sábado, equipes do Batalhão de Ações com Cães (BAC) detiveram um indivíduo com mandado de prisão em aberto e o conduziram para a 32ª DP (Taquara). Já na sexta (27), um criminoso foragido foi capturado na comunidade. Além disso, equipes do BAC apreenderam, com auxílio dos cães farejadores, 680 tiras de maconha, 600 pedras de crack e 240 pinos de cocaína no interior da comunidade.

Na quinta-feira (26), um homem, que conduzia uma moto roubada, foi preso e uma pistola e três carregadores foram encontrados em outro local da comunidade, além da motocicleta. Já na quarta (25), três suspeitos foram presos e armas, munições e drogas foram apreendidas. As equipes também desobstruíram ruas que haviam sido bloqueadas por barricadas.