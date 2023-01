Acidente aconteceu na tarde de domingo - Reprodução / Mídias Sociais

Publicado 30/01/2023 16:51

Rio – O motorista considerado culpado pelo acidente no qual um carro invadiu um supermercado em Ramos , na Zona Norte do Rio, foi autuado em flagrante por lesão corporal grave. Na ocasião, uma criança foi atingida e encaminhada ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha Circular, também Zona Norte.

O acidente aconteceu na tarde de domingo (29) e envolveu dois veículos. Um deles perdeu o controle e acabou entrando em um supermercado. Agentes do 22º BPM (Maré) faziam o patrulhamento da área quando se depararam com a cena, interviram e levaram o motorista à 21ª DP (Bonsucesso).

De acordo com o G1, o preso é um enfermeiro de nome Guilherme Spano Santos, que teria tido resultado negativo no teste do bafômetro e se recusado a prestar depoimento, afirmando que só se manifestaria em juízo.

A Polícia Civil afirma que os envolvidos e a testemunha foram ouvidos. A investigação segue em andamento.

Além da garota encaminhada em estado grave ao Hospital Getúlio Vargas, múltiplas pessoas foram feridas no acidente e socorridas pelo Corpo Bombeiros ao Hospital Federal de Bonsucesso. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.