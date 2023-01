MetrôRio monta esquema especial de funcionamento para os ensaios na Sapucaí - Divulgação

MetrôRio monta esquema especial de funcionamento para os ensaios na SapucaíDivulgação

Publicado 31/01/2023 10:38

Rio - O MetrôRio está com inscrições abertas para processo que irá selecionar estudantes de cursos superior e técnico para o Programa de Estágio 2023. Ao total, serão oferecidas 11 vagas, distribuídas em diversas áreas.

As oportunidades de ensino técnico estão disponíveis para alunos das áreas de Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Mecânica, Eletromecânica e Automação. Já as vagas de ensino superior estão abertas para estudantes de Administração, Análise de Sistemas, Engenharia de Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletroeletrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Engenharia de Telecomunicações, Tecnologia da Informação e Direito.

Para nível técnico, os candidatos devem estar cursando o Ensino Médio Profissionalizante, com previsão de formatura até 2024, ou ter horas de estágio a cumprir. Já as vagas de nível superior valem para quem tiver previsão de formatura até julho de 2025. O período de estágio, para ambos os níveis, é de seis horas por dia, de segunda a sexta-feira. Todos os níveis têm horários flexíveis. Entre os benefícios estão bolsa-auxílio, vale-transporte e vale-refeição.

As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de fevereiro neste link: https://linktr.ee/vagasmetrorio

As etapas do processo seletivo incluem triagem curricular, prova online, dinâmica de grupo e entrevista com gestor.