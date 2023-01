Evento terá várias atrações, com grupos de jongo, afoxé, samba e maracatu - Divulgação

Publicado 31/01/2023 10:23

Rio - O Dia de Iemanjá no Arpoador 2023 vai reunir representantes de casas de umbanda e candomblé de linhagens centenárias, além de grupos de jongo, afoxé, samba e maracatu. O evento será realizado nesta quinta-feira (2), das 15h às 22h, e conta com o incentivo do Programa de Fomento à Cultura Carioca (Foca), da Secretaria Municipal de Cultura.

O evento idealizado pelo músico Marcos André, de família umbandista e praticante do candomblé que atua há 27 anos em quilombos de jongo do Vale do Café e em projetos culturais em Madureira, mobilizou cerca de 120 mestres, líderes religiosos, artistas e filhos de santo, integrantes de dez grupos grandes, para o ritual na rede de comunidades tradicionais que coordena.

Em 1923, há exatos 100 anos, com os peixes escassos na Praia do Rio Vermelho, em Salvador, 25 pescadores resolveram levar presentes a Iemanjá, pedindo fartura e prosperidade. O pedido foi atendido e, a partir daí, todos os anos um número crescente de barcos saem, sempre nesta data, com oferendas ao orixá de matriz africana mais cultuado do Brasil. Esse ano, a celebração chega à Praia do Arpoador, no Rio.

A realização do evento começou em 2022 na Praia do Flamengo, marcando a abertura do Festival Multiplicidade, de Batman Zavareze. Este ano, já maior, em Ipanema, ele será liderado por Mestre Bangbala, 103 anos, o ogan mais antigo do país em atividade e patrono da celebração.

"Todas as oferendas são biodegradáveis. Pedimos ao público que não leve plástico, vidro ou madeira. É uma saudação à Rainha do Mar, à sua morada e às forças da natureza. Somente flores e frutas serão oferecidas", afirma Mestre Bangbala, afinado com os novos tempos da sustentabilidade.

Ao final o público será convidado para um mutirão de limpeza das areias e pedras ao redor da celebração.

Confira a programação completa

15h: Concentração (em frente à estátua do Tom Jobim) com Tambores de Olokun, Ogan Kotoquinho, Afoxé Filhas de Ghandy e Afoxé Oré Lailai.

17h: Cortejo e Presente para Iemanjá (Pedra do Arpoador).

17h30: Roda de Candomblé com Ogan Bangbala e Pai Dário de Ossain;

Roda de Umbanda com Tião Casemiro;

Jongo de Pinheiral e Companhia de Aruanda;

Samba de Roda, Coco e Ciranda com Companhia de Aruanda e grupo Samba Jongo.

19h30: Boas vindas com Ogan Bangbala, Tia Ira Rezadeira da Serrinha, Mestra Fatinha do Jongo de Pinheiral, Pai Dario de Ossain, Ogan Kotoquinho e Marcos André;

Roda de Afoxés e Umbandas.

20h: Roda de samba com Nina Rosa, Hamilton Fofão, Marcelinho Moreira, Carlinhos 7 cordas, PH Mocidade, Nene Brown, Raymundo Jonathan e convidados.

22h: Encerramento.

Das 15h às 22h: Feira Crespa.