Menor acusado de praticar fato análogo ao crime de furto é apreendido por agentes do programa Segurança Presente de IpanemaDivulgação / Segov

Publicado 01/02/2023 12:25 | Atualizado 01/02/2023 12:35

Rio - Agentes da Operação Segurança Presente em Ipanema, Zona Sul do Rio, prenderam, na última terça-feira (31), um menor de idade por fato análogo ao crime de furto. O jovem, de 16 anos, estava solto desde o dia 11 de janeiro, após ter sido detido pelo mesmo crime, em dezembro do ano passado, no Leblon, também na Zona Sul.

Como previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o rapaz estava em liberdade assistida, quando o adolescente é liberado sob acompanhamento de uma assistente social e de uma autoridade designadas pela Justiça, por um período mínimo de seis meses. Ainda segundo o ECA, infrações cometidas por adolescentes, como os autores ainda não atingiram a maioridade penal, são consideradas como fato análogo ao crime.

Segundo informações da Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro (Segov), policiais do Ipanema Presente foram acionados por uma mulher que teve o cordão roubado pelo menor, na Rua Rainha Elizabeth e foram até o local.

Ao encontrarem a vítima, ela mostrou aos agentes a ação do adolescente, por meio de imagens gravadas pelas câmeras de segurança de um prédio. Nas gravações, é possível ver o momento em que ele se aproxima e puxa o acessório do pescoço da mulher, que está distraída com o celular.

Cerca de uma hora depois do crime, por volta das 10h, os agentes capturaram o suspeito em uma rua próxima ao local da ocorrência. Ele não resistiu a detenção e foi levado pelos policiais.



Com o infrator, foi apreendido outro cordão de ouro, enquanto o da vítima que fez a denúncia não foi recuperado. Também foi verificado que o adolescente já tinha uma anotação criminal por roubo.



O caso foi registrado na 14ª DP (Leblon), onde o menor permaneceu apreendido por fato análogo ao furto e à disposição da Justiça.

Cerca de uma hora depois do crime, por volta das 10h, os agentes capturaram o suspeito em uma rua próxima ao local da ocorrência. Ele não resistiu a detenção e foi levado pelos policiais.Com o infrator, foi apreendido outro cordão de ouro, enquanto o da vítima que fez a denúncia não foi recuperado. Também foi verificado que o adolescente já tinha uma anotação criminal por roubo.O caso foi registrado na 14ª DP (Leblon), onde o menor permaneceu apreendido por fato análogo ao furto e à disposição da Justiça.