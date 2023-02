Com o trio, que veio a óbito, os agentes apreenderam um fuzil, duas pistolas, munições, e um rádio comunicador - Divulgação / PMERJ

Publicado 01/02/2023 12:38

Rio - Três homens morreram após um confronto com a Polícia Militar (PM), na noite da última terça-feira (31), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As identidades deles não foram divulgadas.

De acordo com informações da PM, agentes do batalhão do município faziam patrulhamento de rotina na Avenida Doutor Manoel Teles, no entorno da comunidade Vila Ideal, quando foram atacados a tiros e precisaram revidar

Ao término do confronto, a equipe policial realizou uma busca pela área e encontrou três suspeitos feridos. Os supostos criminosos foram socorridos ao Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, mas não resistiram e vieram a óbito.

Com o trio, os agentes apreenderam um fuzil, duas pistolas, munições, e um rádio comunicador.

A ocorrência foi registrada na 59ª DP (Duque de Caxias).