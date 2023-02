Com a dupla, os agentes apreenderam duas pistolas, munições e dois rádios transmissores - Divulgação / PMERJ

Publicado 01/02/2023 13:43

Rio - Dois homens morreram após uma troca de tiros com a Polícia Militar (PM), na noite da última terça-feira (31), em Japeri, na Baixada Fluminense. As identidades de ambos não foram divulgadas.



De acordo com informações da PM, agentes do 24ºBPM (Queimados) faziam um patrulhamento pelas vias da comunidade da Lagoa do Sapo, quando foram atacados a tiros e revidaram.



Ao término do confronto, a equipe policial vasculhou a área e encontrou dois suspeitos feridos. Os supostos criminosos foram socorridos à Policlínica Municipal Itália Franco, mas não resistiram e morreram.



Com a dupla, os agentes apreenderam duas pistolas, munições e dois rádios transmissores.



A ocorrência foi registrada na 63ª DP (Japeri).