Nova passarela 3 passa por cima da Avenida Brasil, na altura do Caju - Divulgação

Publicado 01/02/2023 13:35

Rio – A Prefeitura do Rio entregou, nesta quarta-feira (1º), a nova passarela 3, que passa por cima da Avenida Brasil, na altura do Caju, Zona Portuária do Rio. A estrutura é parte do planejamento da linha BRT Transbrasil, que ligará o Centro a Deodoro, na Zona Oeste.

Além da passarela, já estão finalizadas as obras do trecho que vai do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), no Caju, até Benfica, na Zona Norte.

Para dar maior fluidez ao trânsito, o governo municipal determinou a liberação do viaduto de Coelho Neto, sentido Zona Oeste, das 14h às 21h. No horário do contrafluxo, o local será fechado para finalização das obras no entorno.

Ainda na região, o trecho da Avenida Brasil entre o acesso para a Estrada João Paulo e o Rio Acari teve suas duas faixas laterais, sentido Centro, liberadas no dia 19 de janeiro.

A Prefeitura do Rio afirma que o sistema BRT Transbrasil estará em pleno funcionamento em dezembro de 2023.