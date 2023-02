Posse dos deputados contou com a presença do governador Cláudio Castro (PL) e de André Ceciliano (PT), que ocupou a presidência da assembleia - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 01/02/2023 16:52 | Atualizado 01/02/2023 18:38

Rio - Os deputados estaduais eleitos nas eleições do ano passado tomaram posse nesta quarta-feira (1º) em cerimônia realizada no Palácio Tiradentes, antiga sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Houve uma renovação de 45,7% nas cadeiras da Alerj - esta legislatura contará com 32 novos parlamentares e 38 reeleitos.

A cerimônia começou por volta das 15h50 e foi conduzida pelo deputado reeleito Carlos Minc (PSB), decano da assembleia, que vai para o seu décimo mandato. A companhia de músicos da Polícia Militar iniciou a sessão tocando o hino nacional.

O governador Cláudio Castro (PL), o vice-governador Thiago Pampolha (União Brasil), o presidente da Câmara dos Vereadores Carlos Caiado (PSD), o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE) Rodrigo Melo do Nascimento, a defensora pública-geral Patrícia Cardoso e o procurador-geral de Justiça do Ministério Público Eduardo da Silva Lima Neto compuseram a mesa de honra.

Castro aproveitou para valorizar a parceria entre o poder executivo e o legislativo na aprovação de propostas que melhorem o estado do Rio e construam um futuro melhor para a população.

"Conte conosco com o diálogo sempre aberto para podermos resolver os problemas desse Rio de Janeiro. Mais que o importante ato simbólico, é a concretização de um futuro melhor. Um dia de recomeço de um mais singelo sentimento: a esperança. A nossa trajetória é para melhorar a vida de cada pessoa desse estado. Quem conviveu comigo, sabe do meu profundo respeito para essa casa. Sempre prezei pelo diálogo e por trabalhar em conjunto por um objetivo em comum: melhorar a vida das pessoas. O momento atual pede que nos encontremos um nos outros. Vamos juntos fazer mais pelo povo fluminense", discursou o governador.

Quem também esteve nas cadeiras de honra foi André Ceciliano (PT), que encerrou, nesta quarta-feira (1º), o seu mandato como presidente da Alerj. Em seu último discurso, Ceciliano, que foi candidato a senador nas eleições de 2022, desejou um bom trabalho para os deputados eleitos.

"Gostaria de saudar a minha família aqui presente e de parabenizar os deputados que tomam posse, um deles o meu filho, Andrezinho, que enche o meu coração de orgulho. Fizemos uma transição na Alerj após um turbilhão de acontecimentos. Não paramos um dia sequer. Foram anos de muito trabalho. Assim que se trabalha e atua, sempre em conjunto. A política deve ser um instrumento de pacificação. Estarei sempre presente e perto. Desejo a vocês muita sorte, paciência, resiliência e diálogo sempre. Para mim é uma honra, tenho a certeza que vão deixar a assembleia melhor", comentou André.

Os deputados voltam a se reunir nesta quinta-feira (2), às 15h, também no Palácio Tiradentes, para a eleição da Mesa Diretora e do novo presidente da Alerj. Os eleitos terão um mandato de dois anos. O principal candidato para ocupar a presidência é Rodrigo Bacellar (PL), que é secretário de Governo de Cláudio Castro. O deputado foi aplaudido por aliados na cerimônia.

Legislatura ganha em inclusão; PL é o partido com mais eleitos

Nesta nova legislatura da Alerj, houve o crescimento da bancada feminina, que representa 21,4% do total de parlamentares. Em 2018, tinham sido eleitas apenas 12 mulheres. O parlamento também ganha em inclusão e diversidade, com a eleição de Dani Balbi (PCdoB), primeira transsexual a ter mandato na Assembleia; de Índia Armelau (PL), autodeclarada indígena; e de Elika Takimoto (PT), autodeclarada asiática.

A maior bancada será do PL, com 17 deputados. Em sequência, vem a bancada do União Brasil, com oito parlamentares, seguida pelo PT com sete, PSD com seis e PSol com cinco. O PP contará com quatro deputados, enquanto o Republicanos e o Solidariedade terão três deputados cada um.

Os partidos com dois representantes na Alerj são PSB, PROS, MDB, PDT e Podemos. Já Avante, PMN, Patriota, Agir, PSC, PTB, PCdoB contam com um parlamentar, cada legenda.