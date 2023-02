Arquivo - Praça Seca é palco de guerra entre traficantes e milicianos. Na foto, Rua Cândido Benício, uma das principais da região - Marcos Porto/Arquivo/Agência O Dia

Arquivo - Praça Seca é palco de guerra entre traficantes e milicianos. Na foto, Rua Cândido Benício, uma das principais da regiãoMarcos Porto/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 02/02/2023 08:10 | Atualizado 02/02/2023 11:05

Rio - A Polícia Militar reforça, na manhã desta quinta-feira (2), o policiamento na região da Praça Seca, Zona Oeste do Rio, após mais uma noite de guerra entre criminosos rivais na comunidade. Nesta quarta-feira (1º), milicianos voltaram a tentar invadir o Morro da Chacrinha e trocaram tiros com traficantes, que atualmente controlam o local. Os disparos começaram a ser ouvidos por volta das 19h e se estenderam ao longo da noite. Após o tiroteio, duas pessoas, ainda não identificadas, foram encontradas mortas no local.

Nas redes sociais, moradores afirmam que os traficantes do Comando Vermelho revidaram ao ataque e impediram que os rivais tomassem a comunidade. De acordo com a Polícia Militar, o 18º BPM (Jacarepaguá) foi checar uma ocorrência de disparos no Morro da Chacrinha, mas não constatou nada no local. Mais tarde, as equipes voltaram a ser acionadas e localizaram dois mortos.

Relatos apontam que ambos seriam milicianos que participavam da tentativa de invasão. A área foi isolada para perícia e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada. Ainda de acordo com a PM, não houve confronto envolvendo equipes da corporação. Por conta da intensa troca de tiros, o Grupamento Aeromóvel (GAM) da PM sobrevoou a Praça Seca em apoio aos agentes que estavam na região. Não houve prisões ou apreensões no local.

Nas últimas semanas, comunidades da Zona Oeste estão vivendo cenários de guerra por conta da disputa entre criminosos rivais. Nos últimos 30 anos, a região esteve sob forte influência de grupos paramilitares, mas vem sendo palco de invasões de traficantes, que pretendem expandir pontos de venda de drogas pelo Rio. Além da Praça Seca, o Comando Vermelho está disputando com milicianos o controle da Gardênia Azul, Muzema, Cidade de Deus, Rio das Pedras e do Complexo da Covanca.

Também nesta quinta-feira, o 18º BPM, com apoio de unidades do 2º Comando de Policiamento de Área (2CPA), realiza operação nas favelas do Bateau Mouche, Pendura Saia, Jordão, Pica-Pau e da Caixa D'Água, entre os bairros de Jacarepaguá, Taquara e Praça Seca. O 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) também reforça o patrulhamento na Muzema, enquanto o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) está na Gardênia Azul. Até o momento, não há informação de prisão ou apreensão nesses locais.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), o Centro Municipal de Saúde Newton Bethlem, na Praça Seca, e a Clínica da Família Padre José de Azevedo Tiúba, na Gardênia Azul, mantêm o atendimento à população na manhã desta quinta-feira. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas. A Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que as unidades escolares dessas regiões funcionam normalmente para atendimento administrativo. "O ano letivo ainda não se iniciou, portanto não há aulas", completou a nota.