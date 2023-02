Na ação ainda foram apreendidos 2 HDS e um notebook com vestígios da prática criminosa - Divulgação/PF

Publicado 02/02/2023 09:23 | Atualizado 02/02/2023 10:03

Rio - A Polícia Federal realizou, nesta quinta-feira (2), a operação Arcanjo VIII, com objetivo de reprimir o compartilhamento e a posse de imagens com conteúdo de abuso sexual infantil. Os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão, em uma residência localizada no município de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Durante as buscas, um homem de 41 anos foi preso, em flagrante, na posse de imagens com conteúdo de exploração sexual de crianças e adolescentes.



Na ação ainda foram apreendidos 2 HDS e um notebook com vestígios da prática criminosa e que serão periciados a fim de identificar outros possíveis delitos, tal como compartilhamento de pornografia infantil.



O inquérito policial foi instaurado a partir de investigações realizadas pelo Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos e ao Abuso Sexual Infantojuvenil da Delegacia de Polícia Federal de Niterói, que identificou, através de ferramentas de investigação, a prática de crimes tipificados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) pelos suspeitos.