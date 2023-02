O ônibus utilizado pelos criminosos com marca de tiro - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

O ônibus utilizado pelos criminosos com marca de tiroReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 02/02/2023 08:21 | Atualizado 02/02/2023 10:25

Rio - Uma agência da Caixa Econômica Federal, que fica na Avenida Getulio de Moura, no Centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, foi alvo de criminosos na madrugada desta quinta-feira (2). É a segunda vez em um período de um mês que o mesmo espaço é alvo de tentativa de roubo com uso de explosivos. Na entrada do banco, um rastro enorme de vidro quebrado e destruição pela calçada.



O impacto da explosão atingiu o térreo e o primeiro pavimento da agência, que teve vidros e paredes destruídos. Na ação, os suspeitos chegaram a usar dois ônibus como barricadas nas esquinas da avenida para retardar a chegada da PM. O impacto da explosão atingiu o térreo e o primeiro pavimento da agência, que teve vidros e paredes destruídos. Na ação, os suspeitos chegaram a usar dois ônibus como barricadas nas esquinas da avenida para retardar a chegada da PM.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionados para verificar uma tentativa de roubo a uma agência bancária. Próximo ao estabelecimento, encontraram um ônibus usado como barreira pelos criminosos, na tentativa de impedir a chegada dos policiais. Os criminosos conseguiram fugir.

No dia 9 do último mês de janeiro, bandidos tentaram roubar essa mesma agência e também fizeram uso de material explosivo. Na ação, nada foi roubado do banco.

Procurada, a Caixa Econômica Federal ainda não se pronunciou.