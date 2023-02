João Vitor Alves Silva foi encaminhado à 27ª DP (Vicente de Carvalho) - Divulgação

Publicado 01/02/2023 16:30 | Atualizado 01/02/2023 18:09

Rio - João Vitor Alves Silva foi preso na manhã desta quarta-feira (1º), em Realengo, Zona Oeste do Rio, pelo assassinato de um homem identificado apenas como Nabel, de 65 anos, que era deficiente físico e visual.

João Vitor estava foragido desde abril do ano passado quando matou o idoso a tiros na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba. Segundo as investigações, Nabel foi morto com um disparo na cabeça sem a possibilidade de se defender. Após o crime, João Vitor passou a ser ameaçado de morte e fugiu para o Rio de Janeiro.

O suspeito conhecia Nabel desde criança. Após ser apreendido por tráfico de drogas durante a adolescência, ele foi expulso de casa por sua família e passou a morar com o idoso.

Nesta quarta-feira, policiais da 27ª DP (Vicente de Carvalho) localizaram João Vitor em um depósito de bebidas, em Realengo, e cumpriram o mandado de prisão. Ele será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.