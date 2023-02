Grupo de manifestantes na porta da Alerj reivindicam a convocação do concurso de 2006 e 2012 da Seap - Érica Martin/ Agência O Dia

Grupo de manifestantes na porta da Alerj reivindicam a convocação do concurso de 2006 e 2012 da SeapÉrica Martin/ Agência O Dia

Publicado 01/02/2023 16:45 | Atualizado 01/02/2023 17:19

Rio - Um grupo de manifestantes aprovados nos concursos de 2006 e 2012 da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), mas que ainda não foram convocados, se reuniu na frente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), no Centro do Rio, nesta quarta-feira (1º), para reivindicar a contratação. Ao todo, são mais de 3 mil aprovados aguardando convocação. O ato aconteceu após o episódio de fuga de criminosos no presídio de Bangu , na Zona Oeste do Rio, no domingo (29).