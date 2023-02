Suspeito foi preso por assédio na Estação Maracanã, na Zona Norte do Rio - Reprodução / Google Street View

Publicado 03/02/2023 15:16 | Atualizado 03/02/2023 15:22

Rio - Um homem foi preso, na manhã desta sexta-feira (3), por assediar uma passageira dentro de um trem nas proximidades da Estação Maracanã, na Zona Norte do Rio. O agressor, que não teve a identificação revelada, ainda teria sido agredido por outros passageiros após a denúncia da mulher.

Os agentes da SuperVia foram informados do crime por volta das 7h50, quando o trem chegou na estação. Com isso, a concessionária acionou o Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer). De acordo com a PM, o suspeito teria tentado tocar nas partes íntimas da vítima, causando a revolta dos outros viajantes.

O homem foi detido em flagrante e encaminhado à 17ª DP (São Cristóvão), onde o caso foi registrado.

Em nota, a SuperVia afirmou que repudia casos de desrespeito às mulheres e "cumpre medidas que visam protegê-las, como a disponibilização de um vagão exclusivo para elas em cada trem".

Além disso, informou que também "veicula avisos sonoros para reforçar a importância de que o carro feminino seja respeitado e investe em campanhas de conscientização".