O tradicional Imprensa Que Eu Gamo, em Laranjeiras, na Zona Sul, é uma das atrações do final de semana - Alexandre Macieira/Riotur

O tradicional Imprensa Que Eu Gamo, em Laranjeiras, na Zona Sul, é uma das atrações do final de semanaAlexandre Macieira/Riotur

Publicado 03/02/2023 14:53

Rio - Os foliões já podem se preparar, porque o esquenta dos blocos já está a pleno vapor e o Carnaval se aproxima, há exatamente duas semanas. Quase todos os eventos têm a concentração prevista para a parte da tarde. Confira a agenda:

Sábado:

Spanta Neném - Lagoa

A concentração será às 11h na Av. Epitácio Pessoa, próximo ao campo de beisebol (altura do Corte do Cantagalo). O desfile será das 13h às 17h seguindo pela Ciclovia da Lagoa, do Corte do Cantagalo até o Clube Caiçaras.

Imprensa que Eu Gamo - Laranjeiras

A concentração será às 13h na Rua Gago Coutinho, 51. O desfile será das 15h às 19h e seguirá pela Rua Gago Coutinho, Largo do Machado, Rua das Laranjeiras e Rua Gago Coutinho.

Bloco Carnaeco - Barra da Tijuca

A concentração será às 13h na Avenida Lúcio Costa, pista junto à orla da praia, na projeção do número 3.360. O desfile será das 16h às 19h e seguirá pela Avenida Lúcio Costa, pista junto à orla até o Posto 3.

Bloco Calma Amor - Irajá

O bloco será das 16h às 22h na Av. Monsenhor Félix, altura da Rua Visconde de Maceió.

GB Bloco - Laranjeiras

A concentração será às 13h na Rua General Glicério, 206. O desfile será das 15h às 19h e seguirá pela Rua General Glicério e Rua General Cristóvão Barcelos até o número 11.

Domingo:

Me esquece - Jardim Botânico

A concentração será às 8h na Rua Jardim Botânico, altura da Rua Pacheco Leão. O desfile será das 9h às 13h e seguirá pela Rua Jardim Botânico até o número 971.

Amigos da Barra - Barra da Tijuca

A concentração será às 13h na Avenida Lúcio Costa, pista junto à orla da praia, na projeção do número 3.800. O desfile será das 15h às 18h e seguirá pela Avenida Lúcio Costa, pista junto à orla até o Posto 3.

Bloco Mini Seres do Mar - Laranjeiras

A concentração será às 9h na Rua General Glicério. Para viabilizar o desfile, das 10h às 13h a Rua General Glicério, entre a Rua Belisário Távola e a Rua Professor Ortiz Monteiro, será interditada.