Primeira-dama recebeu convite para se tornar madrinha da velha-guarda da Imperatriz Leopoldinense - Divulgação

Publicado 03/02/2023 14:35 | Atualizado 03/02/2023 14:42

Rio - A primeira-dama Janja Silva aceitou, nesta sexta-feira (3), um convite da Imperatriz Leopoldinense para ser madrinha da velha-guarda da agremiação da Zona Norte. A afirmativa da mulher do presidente Lula aconteceu durante uma reunião no Centro Cultural do Banco do Brasil, no Centro do Rio, para apresentar os projetos sociais do Imperatriz Social, promovidos pela escola.

As ações acontecem na quadra da agremiação e tem como alvo a população das favelas do Complexo do alemão. Apesar de ter aceito o convite, a presença de Janja no desfile ainda não está garantida, uma vez que a participação dependerá da agenda da primeira-dama, que já tinha compromissos firmados.



"A partir de agora teremos mais proximidade para entender as demandas da instituição e auxiliar no fomento às atividades voltadas ao social e cultural. Retomaremos projetos para essas regiões periféricas, e as escolas de samba são fundamentais nesse processo", afirmou Janja.



Após receber o convite, Janja falou sobre a importância do Carnaval no seu dia a dia e brincou: "Tire minha comida, minha água, mas não tira meu Carnaval. Ainda não sabemos como ficarão os compromissos daqui pra frente, mas farei de tudo para estar na quadra, na Sapucaí e conhecer a Cidade do Samba".

Presente no encontro, o diretor de Carnaval da escola da Leopoldina agradeceu o reconhecimento da primeira-dama e reforçou a importância do programa social promovido na quadra. "Estamos muito felizes por este encontro e pela possibilidade de falarmos um pouco do nosso povo, da nossa comunidade. Os projetos sociais da Imperatriz são financiados pela própria escola e ter o reconhecimento da primeira-dama é extremamente gratificante", afirmou.



A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, também esteve presente no encontro, assim como o presidente regional do Partido dos Trabalhadores do Rio de Janeiro (PT-RJ), Tiago Santana.

Autoridades da escola, como a presidente da Velha-Guarda Solange Costa, a porta-bandeira Rafaela Theodoro, o mestre-sala Phelipe Lemos, atual mestre de bateria Lolo, intérprete Pitty de Menezes, e o coordenador de Carnaval, Pedro Leite, também participaram.