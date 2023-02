A vítima foi esfaqueada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, esquina com a Rua Belford Roxo - Divulgação/Rede Social

A vítima foi esfaqueada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, esquina com a Rua Belford RoxoDivulgação/Rede Social

Publicado 03/02/2023 14:54 | Atualizado 03/02/2023 15:02

Rio - Um homem foi esfaqueado na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, esquina com a Rua Belfort Roxo, no Leme, na Zona Sul do Rio, na tarde desta sexta-feira (3). De acordo com o Corpo de Bombeiros, Marcos Antônio de Prina, 41 anos, foi socorrido em estado grave e encaminhado para o Hospital Municipal Miguel Couto.



Ainda de acordo com a corporação, o quartel de Copacabana foi acionado por volta das 13h30. Em imagens divulgadas no momento da ação, o homem aparece deitado no chão sendo atendido pelos bombeiros.

De acordo com agentes do Segurança Presente que estiveram no local, a ocorrência ficou a cargo do 19ºBPM (Copacabana).

*Em atualização