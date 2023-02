Marcinho, tinha um mandado de prisão em aberto contra si, por suposta participação em uma troca de tiros que feriu um policial - Reprodução

Publicado 03/02/2023 15:14 | Atualizado 03/02/2023 15:14





O suspeito foi conduzido à 71ª DP (Itaboraí), onde permaneceu detido e está à disposição da Justiça. Rio - Agentes da Operação Segurança Presente em Itaboraí prenderam, na tarde da última quinta-feira (2), no bairro da Ampliação, um homem acusado de tentativa de homicídio contra o policial militar Rodrigo Maia Rezende , em novembro do ano passado. Márcio José de Araújo Pinheiro, vulgo "Marcinho", de 32 anos, tinha um mandado de prisão em aberto por estar envolvido no tiroteio em que o PM foi baleado.Segundo informações da Secretaria de Estado de Governo do Rio de Janeiro (Segov), uma equipe do programa fazia um patrulhamento pela Rua Antônio Alziro de Carvalho, quando notaram um homem, que conduzia uma moto, em atitude suspeita.Os policiais o interceptaram, fizeram a abordagem e, durante a verificação de identidade, perceberam que havia no sistema um mandado de prisão preventiva em aberto contra o suposto criminoso, expedido na última segunda-feira (30) pela 1ª Vara Criminal de Itaboraí.Em seguida, os agentes constataram que ele era um dos quatro foragidos da Justiça pelo crime contra o PM. Marcinho, vestia um colete de mototaxista, no momento da prisão. O veículo utilizado por ele foi apreendido.O suspeito foi conduzido à 71ª DP (Itaboraí), onde permaneceu detido e está à disposição da Justiça.

Relembre o caso

Rodrigo Maia Rezende foi baleado no abdômen, no dia 8 de novembro, em meio a uma troca de tiro durante uma operação no bairro da Ampliação, o mesmo onde ocorreu a prisão do suposto envolvido.



O cabo da Polícia Militar, recebeu alta em 9 de janeiro, depois de ficar 58 dias internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, passar por uma longa cirurgia no abdômen e retirar um dos rins. Os profissionais da unidade continuam acompanhando a recuperação do agente de 41 anos.