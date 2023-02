Durante a ação, um fuzil foi apreendido - Divulgação

Publicado 02/02/2023 11:36

Rio - Policiais militares do 41ºBPM entraram em confronto armado com um grupo de criminosos na madrugada desta quinta-feira (2), no bairro Costa Barros, na Zona Norte do Rio. Não houve feridos e, no final da ação, um fuzil foi apreendido.

Segundo a PM, os agentes estavam realizando um patrulhamento na Estrada de Botafogo com a Rua Felipe Constâncio, na altura do “beco da sinuca”, quando se depararam com cerca de 10 pessoas armadas. Os criminosos então iniciaram os disparam e a equipe policial revidou. Em seguida, o grupo fugiu para o interior da comunidade da Quitanda.

Ainda de acordo com a PM, os policiais vasculharam a região e encontraram o fuzil caído, que foi apreendido.

A ocorrência foi encaminhada à 39ª DP (Pavuna)