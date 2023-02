O jogador Felipe Gabriel Silva de Souza, de 16 anos, tem estado de saúde gravíssimo - Rede Social

Publicado 02/02/2023 10:29 | Atualizado 02/02/2023 10:36

Os adolescentes Felipe Gabriel Silva de Souza, de 16 anos, e Ícaro Morais Pereira, 16, estavam no Hospital São Salvador, em Além Paraíba, Minas Gerais, desde o acidente, e foram transferidos ontem para o Adão Pereira Nunes, respectivamente às 10h40 e às 19h02. Já Victor Júnior Silva do Nascimento, 16, chegou à às 14h44, vindo da Casa de Caridade Leopoldinense, em Leopoldina, também no estado mineiro. Ambos estão na Centro de Terapia Intensiva (CTI).

De acordo com a Secretaria de Saúde de Caxias, Felipe Gabriel está recebendo acompanhamento conjunto de neurocirurgia, cirurgia geral e cirurgia plástica. O estado de saúde do adolescente é considerado gravíssimo e não há previsão para alta. O quadro de Victor Júnior também é gravíssimo e ele segue sendo acompanhado pelas equipes médicas, sem previsão para deixar o hospital. Por fim, Ícaro apresenta estado grave e está sendo cuidado pelos médicos da unidade. Assim como os colegas, não há previsão para que ele receba alta.

Acidente deixou quatro mortos

O torneio foi disputado no último final de semana e o Vila Maria Helena venceu no domingo (29). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus transportava 33 pessoas, entre o motorista, quatro adultos da comissão técnica e 28 jogadores, quando caiu de uma ponte com altura de cerca de 10 metros. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) explicou que o veículo perdeu o controle e saiu da pista, capotando sob a ponte, e em seguida caiu nas margens de um riacho.

De acordo com relatos de sobreviventes, o motorista dirigia em alta velocidade , mesmo após pedidos para que ele seguisse mais devagar. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, que investiga o caso, o motorista do ônibus, de 55 anos, contou em depoimento, inicialmente, que não se lembra bem da situação. Ele disse que teve a impressão de ter visto uma carreta e entendido que ela queria fazer uma ultrapassagem, mas que teria desistido e recuado.

No entanto, o condutor teria se assustado, jogado o ônibus para o lado e o veículo teria se chocado contra a proteção lateral da pista. A Polícia Civil mineira também esclareceu que "aguarda o resultado de laudos periciais para determinar a dinâmica da ocorrência". Além do motorista, algumas vítimas que receberam alta do hospital, já foram ouvidas. Outras oitivas serão realizadas no decorrer das investigações.