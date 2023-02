O motorista foi detido e a ocorrência encaminhada para a Polícia Judiciária - Divulgação

O motorista foi detido e a ocorrência encaminhada para a Polícia JudiciáriaDivulgação

Publicado 03/02/2023 10:45 | Atualizado 03/02/2023 11:44

Rio - A Polícia Rodoviária Federal apreendeu aproximadamente 4 kg de pasta base de cocaína na tarde desta quinta-feira (2), durante fiscalização na BR-040, em Areal, no Sul do estado. Essa foi a segunda grande apreensão do mesmo tipo de droga em poucas horas

Durante as verificações de praxe foram constatados indícios de adulteração nos sinais identificadores do veículo (chassi e etiquetas). Em seguida, foi encontrado no interior do forro da porta traseira direita 4 kg de pasta base de cocaína e pequena quantidade de maconha.

O motorista foi detido e a ocorrência encaminhada para a Polícia Judiciária. Mais cedo, durante a manhã do mesmo dia, os agentes apreenderam cerca de 20 kg de pasta base de cocaína dentro de um ônibus que seguia de São Paulo para Volta Redonda. A apreensão aconteceu na Via Dutra, em Itatiaia. Um homem foi detido.