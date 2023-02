Publicado 03/02/2023 11:41

Rio - O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) emitiu uma alerta depois da confirmação de um caso humano de febre amarela no município de Vargem Grande do Sul, em São Paulo, notificado dia 23 de janeiro deste ano. Trata-se de um paciente de 73 anos, sexo masculino, morador da Zona Rural, não vacinado para febre amarela.

As recomendações feitas pelo alerta nº 34/2023 do CIEVS-RJ são de intensificação e implementação das ações referentes à vigilância da febre amarela, em especial nas cidades cortadas pela BR-116 (Via Dutra), principal via de comunicação dos municípios fluminenses limítrofes com o estado de São Paulo, como Volta Redonda, Resende e Barra Mansa. Esses municípios passaram por campanhas de vacinação contra a doença em 2017. Quem recebeu a vacina naquela época deve ser considerado imunizado, já que estudos demonstram proteção conferida de pelo menos oito anos.

As vigilâncias municipais dessa região foram orientadas a fortalecer as ações de imunização contra febre amarela para população-alvo: indivíduos de 9 meses a 59 anos de idade. Também foi recomendado o reforço da vigilância de casos de febre amarela em primatas não humanos (PNH) e de casos humanos, com comunicação em até 24 horas de casos suspeitos ao CIEVS-RJ e notificação do caso no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Os estrangeiros que visitarão o Brasil e a região devem ser alertados para atualizar a vacina antes da chegada ao Brasil.

Por se tratar de doença grave, com risco de dispersão para outras áreas do território nacional e internacional, a febre amarela tem notificação compulsória e imediata, em até 24 horas.

Os casos suspeitos podem ser comunicados ao Plantão CIEVS SES RJ, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana (inclusive feriados). É possível entrar em contato através de um dos seguintes canais: