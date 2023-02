Felipe Gabriel, à esquerda, e Ícaro Morais, à direita, estão no CTI. Além deles, Victor Júnior também está internado no Adão Pereira Nunes - Reprodução

03/02/2023

Os três adolescentes estão no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da unidade de saúde, desde que foram transferidos do Hospital São Salvador, em Além Paraíba, e da Casa de Caridade Leopoldinense, em Leopoldina, Minas Gerais, entre a manhã e a noite de quarta-feira (1º). O quadro de Felipe Gabriel é considerado gravíssimo e o jovem é acompanhado pelas equipes de neurocirurgia, cirurgia geral e cirurgia plástica.

Nesta quinta-feira (2), familiares o visitaram no hospital. Apesar do quadro clínico do adolescente, que está em coma induzido, a mãe de Felipe, Silvânia Pereira Silva, 51, acredita que o filho vai se recuperar em breve e ele s voltarão à Além Paraiba para agradecer aos médicos do Hospital São Salvador pelos cuidados logo após o acidente. Zagueiro do time há cerca de um ano, ele também é barbeiro e conseguiu juntar dinheiro para a viagem à Minas Gerais por meio do trabalho.

Também está em estado gravíssimo, Victor Júnior foi transferido da Casa de Caridade Leopoldinense para o hospital na Baixada Fluminense, e está recebendo acompanhamento conjunto das equipes médicas. Já Ícaro tem quadro de saúde estável. O adolescente está, no momento, lúcido e orientado. Segundo a família, ele chegou a ter uma hemorragia e passar por uma cirurgia na barriga, por conta de um trauma no fígado e no baço.

Ícaro estava no Vila Maria Helena há aproximadamente dois meses, era volante da equipe e tinha o sonho de se tornar jogador profissional. Uma semana antes da viagem com o time para a cidade de Ubaporanga, no Vale do Rio Doce, onde foram campeões na categoria sub-18 e vice-campeão na sub-16, o adolescente disse para a avó que ainda a daria muito orgulho. Não há previsão de alta médica para nenhum dos três jogadores.

Acidente deixou quatro mortos



O acidente causou a morte dos jogadores Andrey Viana da Costa, de 15 anos, Thyago Ramos de Oliveira, 15, Kaylon da Silva Paixão, 13, além do integrante da comissão técnica do Vila Maria Helena, Diogo Coutinho Marques, de 18. Os corpos das vítimas foram sepultados na terça (31) e quarta-feira (1º). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus transportava 33 pessoas, entre o motorista, quatro adultos da comissão técnica e 28 jogadores, quando caiu de uma ponte com altura de cerca de 10 metros.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) explicou que o veículo perdeu o controle e saiu da pista, capotando sob a ponte, e em seguida caiu nas margens de um riacho. De acordo com relatos de sobreviventes, o motorista dirigia em alta velocidade, mesmo após pedidos para que ele seguisse mais devagar. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, que investiga o caso, o condutor, de 55 anos, contou em depoimento, inicialmente, que não se lembra bem da situação. Ele disse que teve a impressão de ter visto uma carreta e entendido que ela queria fazer uma ultrapassagem, mas que teria desistido e recuado.

No entanto, o motorista teria se assustado, jogado o ônibus para o lado e o veículo teria se chocado contra a proteção lateral da pista. A Polícia Civil mineira também esclareceu que "aguarda o resultado de laudos periciais para determinar a dinâmica da ocorrência". Além do condutor, algumas vítimas que receberam alta do hospital já foram ouvidas. Outras oitivas serão realizadas no decorrer das investigações.