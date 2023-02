Menina de 8 anos foi socorrida pelos pais ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê - Divulgação

Publicado 03/02/2023 08:49

Rio - Uma criança de 8 anos foi baleada, na noite desta quinta-feira (2), no bairro do Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A menina foi atingida por tiros nas costas e socorrida pelos próprios pais para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, no mesmo município. De acordo com a Polícia Militar, não havia confronto ou operação do 7º BPM (São Gonçalo) no momento em que os disparos acertaram a vítima.

Segundo relatos, a criança brincava no quintal de casa quando foi atingida por criminosos que passaram atirando pela região. A menina foi levado para o hospital, por volta das 21h, onde passou por avaliação da ortopedia, cirurgia geral e neurocirurgia. A vítima passou por examos de imagens, como tomografia computadorizada e ultrassonografia.

Ainda de acordo com a PM, as equipes do batalhão foram acionadas para verificar a entrada de uma pessoa ferida por arma de fogo no Hospital Estadual Alberto Torres e, ao chegarem à unidade de saúde, encontraram a vítima. O caso foi encaminhado para a 74ª DP (Alcântara). Após passar por um procedimento para retirar o projetil, ser medicada e estabilizada, a menina recebeu alta médica na manhã desta sexta-feira (3).

Em nota, a Polícia Civil informou que os agentes da distrital "buscam imagens de câmeras de segurança e ouvem testemunhas para identificar a autoria do disparo que atingiu a vítima". Também nesta sexta-feira, o 7º BPM, com o apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC), realiza uma operação no Jardim Catarina. Ainda não há informações sobre o objetivo da ação. Nas últimas semanas, a região tem sofrido com uma onda de violência.



Entre domingo (29) e terça-feira (31), traficantes sequestraram 23 ônibus e os usaram como barricadas improvisadas para impedir a circulação de veículos nas principais vias. Os coletivos também foram utilizados para transportar criminosos feridos em confrontos. O Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac) chegou a enviar um ofício às autoridades de segurança pedindo o aumento no policiamento. Atualmente, o Jardim Catarina, que é controlado pelo Comando Vermelho, vive uma disputa entre facções rivais.

Segundo a PM, na terça-feira, o 7º BPM (São Gonçalo) prendeu o traficante Magno da Costa Maciel, conhecido como MG, uma das lideranças do tráfico do Jardim Catarina. Informações do setor de inteligência do Batalhão apontam que o criminoso comandou os sequestros aos ônibus. Com ele foram apreendidos um veículo de luxo roubado e diversas chaves dos coletivos usados como barricadas. Contra o criminoso havia um mandado de prisão em aberto.